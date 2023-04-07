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Общество ,  
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Ирак закрыл небо для российского самолета

Летевший из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх лайнер не получил разрешения следовать через Ирак
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Самолет Boeing 737 авиакомпании «Россия», летевший из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх, «без объяснения причины» не допустили в воздушное пространство Ирака. Об этом РБК сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Самолет сделал несколько кругов в воздушном пространстве Ирана и был отправлен диспетчерскими службами на запасной аэродром в Сочи.
Ночью разрешения на дальнейший полет самолета в Шарм-эш-Шейх вновь были получены», — рассказали в компании. Задержка прилета составила четыре часа.

В прошлом декабре рейсы авиакомпании iFly из Москвы в Египет были отменены из-за запрета на использование воздушного пространства Турции, Саудовской Аравии, Эритреи и Иордании, поскольку у перевозчика не было необходимого страхового сертификата. Этот документ выпускают в Лондоне, и компания не смогла получить его из-за санкций против российской авиаотрасли. В январе туроператор Tez Tour возобновил рейсы в Египет на самолетах авиакомпании Red Wings.

Ирак закрыл небо для российского самолета
Ирак закрыл небо для российского самолета

Теги
Египет самолет Екатеринбург Шарм-эль-Шейх Ирак
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