Ирак закрыл небо для российского самолета

Летевший из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх лайнер не получил разрешения следовать через Ирак

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Самолет Boeing 737 авиакомпании «Россия», летевший из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх, «без объяснения причины» не допустили в воздушное пространство Ирака. Об этом РБК сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Самолет сделал несколько кругов в воздушном пространстве Ирана и был отправлен диспетчерскими службами на запасной аэродром в Сочи.

Ночью разрешения на дальнейший полет самолета в Шарм-эш-Шейх вновь были получены», — рассказали в компании. Задержка прилета составила четыре часа.

В прошлом декабре рейсы авиакомпании iFly из Москвы в Египет были отменены из-за запрета на использование воздушного пространства Турции, Саудовской Аравии, Эритреи и Иордании, поскольку у перевозчика не было необходимого страхового сертификата. Этот документ выпускают в Лондоне, и компания не смогла получить его из-за санкций против российской авиаотрасли. В январе туроператор Tez Tour возобновил рейсы в Египет на самолетах авиакомпании Red Wings.