РЖД выплатили почти ₽2,5 млн за сбитого грузовым поездом амурского тигра

РЖД выплатили почти ₽2,5 млн за сбитого амурского тигра

РЖД выплатили почти 2,5 млн руб. за амурского тигра, которого сбил грузовой поезд, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Краснокнижное животное погибло на 8667 км перегона Аван — Котиково (Вяземский район Хабаровского края) Дальневосточной железной дороги.

Ущерб дикой природе оценили в 2 млн 464 тыс. руб. Транспортная прокуратура обратилась в суд с иском против РЖД с требованием выплатить компенсацию за сбитого тигра.

Компания возместила ущерб, не дожидаясь судебного заседания. Деньги были перечислены на счет департамента Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу.

В конце марта суд в Приморье оштрафовал местного жителя на 50 тыс. руб. за распространение ложной информации о выходе тигра к людям. 30-летний житель села Яковлевка использовал фотографию из интернета.

На мужчину составили административный протокол по статье о распространении в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу общественного порядка (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Ему грозило до 100 тыс. рублей штрафа.