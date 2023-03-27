Суд Приморского края оштрафовал местного жителя на ₽50 тыс. за фейк о выходе тигра к людям

Суд в Приморье выписал штраф за фейк о выходе тигра к людям

Фото: Zuma / ТАСС

Яковлевский районный суд Приморского края оштрафовал местного жителя на 50 тыс. руб. за распространение ложной информации о выходе тигра к людям. Об этом сообщила пресс-служба центра «Амурский тигр», который занимается охраной этого вида на Дальнем Востоке.

В начале 2023 года жительница села Яковлевка Приморского края позвонила в полицию и сообщила сотрудникам ведомства, что по одной из улиц населенного пункта гуляет тигр. В качестве подтверждения она показала фото, которое, по ее словам, ей передал очевидец.

«Сотрудники полиции не обнаружили ни тигра, ни его следов в ходе осмотра, зато установили, что заведомо недостоверную информацию о тигре распространял 30-летний житель села, используя фотографию из интернета», — сказано в сообщении.

На мужчину составили протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу общественного порядка). В середине марта суд рассмотрел дело и оштрафовал мужчину на 50 тыс. руб. Также у него конфисковали мобильный телефон.