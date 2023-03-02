В Хабаровском крае на три года запретили охоту на кабанов для спасения амурских тигров

В Хабаровском крае запретили охоту на кабанов для спасения тигров

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал распоряжение о запрете охоты на кабанов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Меры, по словам губернатора, приняли для восстановления популяции кабанов, которые служат «источником питания для краснокнижных хищников, в первую очередь, амурского тигра». Их согласовали с Министерством природных ресурсов и экологии.

Охоту на кабанов «всех видов» запретят с июня, ограничения будут действовать в течение трех лет. Отстреливать этих животных разрешат исключительно для научных целей.

Решение о запрете приняли, так как численность кабанов, живущих в дикой природе, с 2020 по 2022 год сократилась на 75%, пояснил Дегтярев. Он уточнил, что причиной массового вымирания этих животных стало распространение африканской чумы свиней.

Численность амурских тигров на этом фоне продолжала расти, добавил глава региона. В 2015 году в Хабаровском крае насчитывалось 105 представителей этого вида, а в 2022 году — 140-150 особей.

Вспышки африканской чумы свиней регулярно регистрируют в разных регионах России. Это вирусное заболевание впервые обнаружили в 1903 году в Южной Африке. Согласно Международной классификации заразных болезней животных, данное заболевание относится к числу особо опасных. Для человека вирус африканской чумы свиней не опасен, однако лечению и вакцинопрофилактике среди животных он не поддается. Остановить распространение болезни можно за счет введения карантинных мер.