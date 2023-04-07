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Экономика ,  
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Правительство запланировало довести внедрение ИИ в экономику до 50%

Мишустин: к 2024 году планируется довести внедрение ИИ в российскую экономику до 50%

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в экономику России составляет около 20%, к 2024 году планируется довести показатель до минимум 50%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит пресс-служба правительства.

Мишустин напомнил, что для развития сферы ИИ в стране реализуется федеральный проект «Искусственный интеллект». В его рамках власти предоставляют гранты для малого и среднего предпринимательства. В 2021–2022 годах таким образом правительство направило 5 млрд руб. на 650 проектов в сфере ИИ.

Кроме того, ведется подготовка кадров для этой отрасли. Осенью 2022-го начал работать Национальный центр развития ИИ. Согласно планам правительства, в 2021–2024 годах на развитие сферы ИИ выделят 28 млрд руб.

В конце марта основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и еще более 1 тыс. представителей и экспертов ИТ-отрасли в открытом письме призвали приостановить обучение продвинутого ИИ на полгода, пока не появятся общие протоколы безопасности. Если это не удастся сделать быстро, власти «должны вмешаться и ввести мораторий».

Авторы предупредили, что системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять опасность для общества, и задались вопросом, должны ли люди «рисковать потерей контроля над цивилизацией». Маск напомнил анекдот о технологах-агностиках, которые разработали искусственный суперинтеллект, чтобы узнать, есть ли Бог. Когда они задали этот вопрос, ИИ ответил: «Теперь есть».

Теги
Персоны
Михаил Мишустин Экономика искусственный интеллект

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
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