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Ракова привела статистику применения нейросетей в столичной медицине

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Московские власти активно развивают искусственный интеллект в медицине. С помощью «умного» помощника терапевты и врачи общей практики уже поставили более 10 млн предварительных диагнозов, из них с начала этого года — более 1 млн. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, систему поддержки принятия врачебных решений внедрили в работу всех взрослых городских поликлиник в октябре 2020 года. «Благодаря пакетным назначениям, которые разработаны московскими медиками и внедрены в ЕМИАС в дополнение к модулю постановки предварительного диагноза, врачи тратят в десять раз меньше времени на назначение диагностики для подтверждения предварительного диагноза», — подчеркнула Ракова.

В мае 2022 года в Росздравнадзоре зарегистрировали сервис «умного» помощника врача «Топ-3», принцип действия которого предельно прост. Во время приема пациента нейросеть анализирует данные, которые врач вносит в протокол осмотра, и предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза. Специалист может выбрать один из предложенных вариантов или поставить собственный. При этом конечное решение по дообследованию и дальнейшему лечению всегда остается за врачом.

Сервис на основе ИИ был создан правительством Москвы совместно с Лабораторией искусственного интеллекта «Сбера» и компанией «СберМедИИ» (компания «СберМедИИ» — разработчик медицинских решений с использованием технологии искусственного интеллекта. Входит в индустрию здоровья «Сбера»). Изначально система обучалась на обезличенных данных 4 млн приемов.

По словам гендиректора «СберМедИИ» Владимира Коха, в процессе работы сервис дообучился еще на 12 млн обезличенных данных. «Топ-3» показал свою эффективность в московских поликлиниках и сегодня проект может быть масштабирован на регионы, — сообщил топ-менеджер. — Мы уверены, что с помощью методов искусственного интеллекта удастся повысить качество оказания медицинской помощи по всей стране».

«Умный» помощник врача зарекомендовал себя как эффективное средство в повседневной работе московских терапевтов и врачей общей практики, отметила главврач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева. «Система позволяет повысить качество медицинской помощи и является надежным цифровым помощником для специалистов, — добавила Шиндряева. — Мы успешно внедрили систему во всех взрослых городских поликлиниках Москвы еще несколько лет назад и уже успели привыкнуть к ее преимуществам».

На данный момент система включает в себя 265 кодов по международной классификации болезней (МКБ-10), которые могут быть выставлены при первом обращении к врачу. Благодаря этому она покрывает порядка 95% перечня наиболее часто ставящихся предварительных диагнозов. Благодаря доказанной эффективности и безопасности система «Топ-3» зарегистрирована в Росздравнадзоре по третьему (самому высокому) классу потенциального риска.

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Теги
нейросети инновации в медицине Анастасия Ракова Москва Департамент здравоохранения диагноз
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