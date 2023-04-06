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Райффайзенбанк повысит плату за смс-уведомления до ₽199 в месяц

Райффайзенбанк: стоимость услуги смс-уведомления повысится до ₽199 в месяц
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

С 1 мая Райффайзенбанк поднимает стоимость услуги «уведомления об операциях», которая позволяет получать уведомления о совершенных покупках. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале банка.

«Тариф «Только смс» будет стоить 199 рублей в месяц для основной и дополнительных карт», — говорится в сообщении. В сообщении подчеркивается, что этот сервис не влияет на получение уведомлений для подтверждения операций.

При этом тариф «Только пуши» остается бесплатным, а «Пуши и иногда смс» будет стоить 99 руб. в месяц для основной и дополнительных карт. «С 10 апреля такие смс будут приходить только по покупкам свыше 1 тыс. руб.», — уточнили в банке.

Изменения не коснутся тех клиентов, которые получают деньги на карты банка в рамках зарплатного проекта.

Райффайзенбанк с 3 апреля ограничил возможность исходящих переводов в долларах для физических лиц: переводы в другие банки стали доступны только тем, кто до конца февраля подключил пакеты услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», а также клиентам подразделения Friedrich Wilhelm Raiffeisen (работает с состоятельными клиентами).

С этого же дня минимальная сумма перевода составила $20 тыс., поднявшись с уровня $10 тыс.

«Мы вынуждены вводить эти ограничения, так как не должны превышать устанавливаемые банками-корреспондентами лимиты по количеству платежей в иностранных валютах», — заявили в Райффайзенбанке. Ранее финансовая организация сообщила о повышении минимальной суммы валютного перевода для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
 

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Райффайзенбанк СМС рост цен
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