В Ивановской области задержали ударившего дочь в эфире треш-стримера

Дмитрий Серов (Фото: Дмитрий Серов / VK)

Сотрудники полиции Ивановской области задержали стримера, который ударил ребенка в прямом эфире, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уполномоченная по правам ребенка в регионе Татьяна Океанская уточнила «Подъему», что задержан блогер Дмитрий Серов.

Следственный комитет по Ивановской области начал проверку размещенной в интернете информации о «возможных противоправных действиях местного жителя в отношении несовершеннолетних».

Ранее в соцсетях появился фрагмент видео прямого эфира с участием Серова и девочки, которая сидит в кресле напротив. Затем мужчина бьет ребенка и в ответ на слова девочки, что ей больно, говорит: «Нет, я тебе больно не делал». Далее девочка плачет и говорит, что хочет уйти, но он не разрешает. На других своих видео треш-стример утверждает, что он педофил и насилует детей, а на некоторых кадрах с размаху бьет свою дочь.

Серов проживает в городе Кохма Ивановской области. По данным телеграм-канала SHOT, треш-блогер был судим за изнасилование 15-летней девочки в 2006 году. На канал, для которого он снимал видео, в соцсети TikTok подписаны более 45 тыс. человек.

В прошлом году 14 октября Мещанский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима сотрудника Высшей школы экономики Евгения Золина по делу о педофилии за надругательство над двумя девочками, 11 и шести лет.