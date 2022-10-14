Преподавателя ВШЭ и МГУ осудили на 13 лет за надругательство над детьми
Мещанский районный суд приговорил к 13 годам в колонии строгого режима сотрудника одного из столичных учебных заведений за надругательство над двумя девочками, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
47-летний преподаватель осужден по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК России «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших 14-летнего возраста».
Суд установил, что в январе и августе 2021 года мужчина совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек 11 и шести лет. Одна из потерпевших приходила в гости к его сыну. Девочки «находились в беспомощном состоянии и не могли понимать характер и значение совершаемых с ними действий», отметили в прокуратуре.
Психолого-психиатрическая судебная экспертиза выявила у мужчины обнаружили гетеросексуальную педофилию. Кроме тюремного заключения суд назначил ему амбулаторное принудительное лечение у психиатра. Приговор пока не вступил в законную силу.
РБК обратился за комментариями в пресс-службы Мещанского суда и Московской прокуратуры.
В ноябре 2021 года Мещанский суд Москвы постановил арестовать преподавателя ВШЭ и МГУ Евгения Золина по делу о педофилии. Следствие вменяло Золину насильственные действия сексуального характера в отношении девочек 2015 и 2009 годов рождения.
Золин работал на механико-математическом факультете МГУ с февраля 2009 года, а с 2018 года занимал должность старшего научного сотрудника в Международной лаборатории логики, лингвистики и формальной философии Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Telegram-канал Mash сообщил, что Золину 46 лет, а от его действий пострадали девочки в возрасте 6 и 11 лет. Как передает канал, преподаватель утверждает, что с одной из несовершеннолетних он познакомился во дворе дома, где находится его квартира, а вторая приходила в гости к его сыну.