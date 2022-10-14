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Преподавателя ВШЭ и МГУ осудили на 13 лет за надругательство над детьми

В январе и августе 2021 года подозреваемый совершил «иные действия сексуального характера» в отношении двух девочек 11 и шести лет. Экспертиза выявила у бывшего научного сотрудника гетеросексуальную педофилию
Евгений Золин
Евгений Золин (Фото: llfp.hse.ru)

Мещанский районный суд приговорил к 13 годам в колонии строгого режима сотрудника одного из столичных учебных заведений за надругательство над двумя девочками, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

47-летний преподаватель осужден по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК России «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших 14-летнего возраста».

Суд установил, что в январе и августе 2021 года мужчина совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек 11 и шести лет. Одна из потерпевших приходила в гости к его сыну. Девочки «находились в беспомощном состоянии и не могли понимать характер и значение совершаемых с ними действий», отметили в прокуратуре.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза выявила у мужчины обнаружили гетеросексуальную педофилию. Кроме тюремного заключения суд назначил ему амбулаторное принудительное лечение у психиатра. Приговор пока не вступил в законную силу.

РБК обратился за комментариями в пресс-службы Мещанского суда и Московской прокуратуры.

В ноябре 2021 года Мещанский суд Москвы постановил арестовать преподавателя ВШЭ и МГУ Евгения Золина по делу о педофилии. Следствие вменяло Золину насильственные действия сексуального характера в отношении девочек 2015 и 2009 годов рождения.

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Золин работал на механико-математическом факультете МГУ с февраля 2009 года, а с 2018 года занимал должность старшего научного сотрудника в Международной лаборатории логики, лингвистики и формальной философии Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Telegram-канал Mash сообщил, что Золину 46 лет, а от его действий пострадали девочки в возрасте 6 и 11 лет. Как передает канал, преподаватель утверждает, что с одной из несовершеннолетних он познакомился во дворе дома, где находится его квартира, а вторая приходила в гости к его сыну. 

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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Алена Нефедова
НИУ ВШЭ преподаватель надругательство Дети педофилия
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