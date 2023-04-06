ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии еще одного участника банды Басаева

Участника нападения на военных в Чечне в 1999 году задержали в Карачаево-Черкесии

Фото: ФСБ России

Сотрудники ФСБ в Карачаево-Черкесии задержали Абдуллялима Джумагишиева, которого считают бывшим членом банды Шамиля Басаева и Хаттаба Мавлимберди Акбулатова и участником нападения на российских военных в Чечне в 1999 году, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, Джумагишиев в 1998 году добровольно вступил в банду под руководством Басаева и Хаттаба и затем принимал участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Следствие установило, что 4 октября 1999 года в станице Червленной Шелковского района Чечни участники банды, в том числе Джумагишиев, совершили вооруженное нападение, в итоге погибли 15 военнослужащих, еще 28 были ранены.

«Джумагишиев при содействии ФСБ России и УФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике задержан, и ему предъявлено обвинение в совершении вооруженного мятежа, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих», — говорится в сообщении.

Следствие устанавливает его роль в совершенном преступлении, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В январе Верховный суд Дагестана приговорил к 14 годам колонии еще двух участников банды Басаева — Загира Якубова и Расула Майлубаева. Их двоих также обвинили в участии в нападении на военных в станице Червленной. Обоим были предъявлены обвинения в участии в банде или ее деятельности (ч. 2 ст. 209, «Бандитизм»), участии в вооруженном мятеже (ст. 279 УК) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК).

Банды Басаева и Хаттаба численностью до 1,5 тыс. человек вошли в Дагестан с территории Чечни в августе 1999 года. Они заняли несколько сел, однако федеральным войскам удалось выбить их с территории республики. В начале сентября боевики Басаева и Хаттаба вновь вторглись в Дагестан, в зону боевых действий были переброшены дополнительные федеральные силы. Потери российских военных в этот период составили около 300 человек, еще 800 были ранены. Басаев был уничтожен в ходе операции на окраине селения Экажево Назрановского района в Ингушетии 10 июля 2006 года.