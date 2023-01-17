Двоих участников банды Басаева приговорили к 14 годам лишения свободы

Верховный суд Дагестана приговорил к 14 годам колонии двоих участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба Мавлимберди Акбулатова, говорится на его сайте.

Приговор вынесли Р. А. Майлубаеву и З. К. Якубову. Их обвиняли в участии в банде или ее деятельности (ч. 2 ст. 209, «Бандитизм»), участии в вооруженном мятеже (ст. 279 УК) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК).

«Судебная коллегия <…> приговорила каждого к 14 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

По версии следствия, летом 1999 года осужденные прошли обучение в лагере боевиков в Чечне. Затем, в составе вооруженной группы, «участники которой проходили специальную подготовку по подрывному и снайперскому делу», они участвовали в вооруженном мятеже «в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации». Тогда же Якубов и Майлубаев посягнули на жизнь военных, сказано в сообщении.

В августе того же года вооруженная группа как минимум из 1 тыс. боевиков, куда входили осужденные, «совершила посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляющих службу на территории Ботлихского района Республики Дагестан», — сообщили в суде. В результате погибли 33 военнослужащих, еще 34 получили ранения. Мятеж впоследствии подавили, однако Якубов и Майлубаев скрылись вместе с другими участниками группировки.

Банды Басаева и Хаттаба численностью до 1,5 тыс. человек вошли в Дагестан с территории Чечни в августе 1999 года. Они заняли ряд сел, однако федеральным войскам удалось выбить боевиков с территории республики. В начале сентября боевики Басаева и Хаттаба вновь вторглись в Дагестан, в зону боевых действий были переброшены дополнительные федеральные силы. Потери российских военных в этот период составили около 300 человек, еще 800 были ранены.