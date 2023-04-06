Подлодка «Алроса» провела учебные торпедные стрельбы в Черном море

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Подводная лодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы на полигоне в Черном море, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

«Алроса» — многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка. В декабре 1990 года она вошла в состав 153-й бригады подлодок Военно-морского флота. После раздела Черноморского флота в июне 1993 года являлась единственной действующей подводной лодкой российского Черноморского флота. С 2014 по 2023 год находилась на ремонте с модернизацией в Севастополе. Подлодка оснащена шестью 533-миллиметровыми носовыми торпедными аппаратами, 18 торпедами и переносным зенитным ракетным комплексом «Игла».

«В ходе отработки элементов курсовой задачи экипаж выполнил торпедные стрельбы по подводным и надводным целям», — сообщили в пресс-службе флота, отметив, что на следующем этапе подготовки экипаж проведет постановку минных заграждений и отработает действия по уклонению от воздействия противолодочной авиации.

Кроме того, подводники выполнили глубоководное погружение, отработали управление кораблем и применение вооружения на различных глубинах, а также различные способы всплытия на поверхность, добавили в пресс-службе.

РБК направил запрос в отдел информационного обеспечения Черноморского региона Минобороны.

В середине марта главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов сообщил, что подводные лодки, в том числе стратегического назначения, будут оснащаться гиперзвуковым оружием. По его словам, сейчас практически все действующие подводные лодки, в том числе подводные крейсеры стратегического назначения, могут быть вооружены крылатыми ракетами «Калибр». На сегодняшний день в составе ВМФ России есть порядка десяти основных проектов подводных лодок и их модификации, добавил главком.