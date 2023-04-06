МВД: два человека погибли и семь пострадали в ДТП с «Газелью» в Иркутской области

Два человека погибли и семь пострадали в ДТП в Иркутской области

Авария с участием автомобилей «Газель» и «ВАЗ» произошла городе Вихоревка Иркутской области, в результатре погибли два человека, еще семь пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале.

ДТП произошло на перекрестке улиц Дзержинского и Ленина около 05:00 по местному времени (00:00 мск). По информации ведомства, виновником инцидента стал водитель автомобиля «ВАЗ», который допустил столкновение с «Газелью».

Погибшие — женщины в возрасте 50 лет и 31 года были пассажирками «Газели», сказано в сообщении. Автомобиль не был маршруткой, уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства. Всех пострадавших госпитализировали.

В начале апреля автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Ордынском районе Новосибирской области. В результате погиб водитель легкового автомобиля, еще 11 человек пострадали. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель человека). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.