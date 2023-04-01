МВД возбудило уголовное дело после ДТП с автобусом в Новосибирской области

В Новосибирской области завели дело после ДТП с 11 пострадавшими

Фото: МВД Медиа

Полиция возбудила уголовное дело по факту столкновения автобуса и легкового автомобиля на трассе в Ордынском районе Новосибирской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

В результате ДТП погиб один человек, еще 11 человек получили ранения. Погибший — водитель легкового автомобиля. Среди пострадавших двое детей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель человека). Наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

ДТП произошло утром 1 апреля на 87-м километре автодороги К-17р в 11:00 по местному времени (7:00 мск). Пассажирский автобус «Хайгер» ехал по маршруту № 587 Новосибирск — Чистоозерное и столкнулся с легковым автомобилем. В этот момент в салоне находились 47 пассажиров.