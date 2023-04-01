Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом у Новосибирска
ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло в Ордынском районе Новосибирской области, в результате погиб один человек, еще восемь пострадали. Об этом сообщило в телеграм-канале правительство Новосибирской области.
«По предварительной информации, водитель автобуса, 1981 года рождения, в зоне разрешенного обгона выехал на встречную полосу, в результате чего автобус столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива», ехавшим во встречном направлении», — сказано в сообщении.
Авария на 87-м километре автодороги К-17р в Ордынском районе Новосибирской области произошла около 11:00 по местному времени (07:00 мск). Пассажирский автобус «Хайгер» ехал по маршруту № 587 Новосибирск — Чистоозерное и столкнулся с легковым автомобилем. В этот момент в салоне находились 47 пассажиров.
Погибший был водителем легкового автомобиля. Среди пострадавших есть двое детей. Двоих взрослых и одного ребенка доставили в больницу с травмами средней степени тяжести, остальным госпитализация не потребовалась.
Ранее, 26 марта, в Троицком районе Челябинской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате погибли пять человек. Машины столкнулись, когда большегруз ехал по встречной полосе, говорили в региональном управлении МВД.