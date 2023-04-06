В ЖК «Мир Митино» на северо-западе Москвы пропал свет

В ЖК «Мир Митино» на северо-западе Москвы на два часа пропал свет

В жилом комплексе «Мир Митино» на северо-западе Москвы пропало электроснабжение, передают портал MSK1.ru и телеканал «Москва24».

Свет в жилом комплексе на Муравской улице пропал вечером 5 апреля, около 22:00 по местному времени, пишет портал. Отключение подтвердили в диспетчерской службе района.

«Москва24» около 23:49 сообщил в телеграм-канале, что света в ЖК нет уже более двух часов. По его данным, в районе живут около 10 тыс. человек.

Управа района пообещала подключить резервное питание, писал телеканал. При этом за две минуты до публикации сообщения в диспетчерской MSK1.ru сообщили, что подачу электроснабжения в жилые дома постепенно возобновляют.

Причиной аварии, по словам диспетчера, стало повреждение линии электропередач.

В феврале из-за аварийного отключения электричества без холодной воды осталась половина Астрахани. Воды и света не было в Кировском, Советском и Ленинском районах в левобережной части города. Позднее подачу электроэнергии возобновили.