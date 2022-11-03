Два министра остались без света на совещании с Путиным
Во время совещания с президентом Владимиром Путиным два члена правительства — вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Минэкономразвития Максим Решетников оказались без света. Это связано с отключением электричества в части делового комплекса «Москва-Сити».
Свет отключили в комплексе IQ-квартал, в котором, в частности, расположены три госведомства — Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи.
На трансляции видно, что в начале совещания, которое проходило в формате видеоконференции, Решетников и Мантуров сидят в темноте. Слово Решетникову дали уже после того, как в его кабинете включился свет.
На проблемы обратил внимание и Путин. «Пожалуйста, Максим Геннадьевич... Надеюсь, что ремонтные работы, которые там в комплексе у вас ведутся, не помешают вам сделать доклад», — обратился он к министру.
В московском управлении МЧС сообщили, что в комплексе на Пресненской набережной сработала пожарная сигнализация, однако признаков пожара спасатели не обнаружили. К 18:58 свет там восстановили.
РБК обратился за комментарием в IQ-квартал «Москва-Сити».