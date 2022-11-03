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Два министра остались без света на совещании с Путиным

В правительственном комплексе в «Москва-Сити», где расположены три министерства и их подведомственные учреждения, отключился свет. Это произошло во время совещания с главой государства

Во время совещания с президентом Владимиром Путиным два члена правительства — вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Минэкономразвития Максим Решетников оказались без света. Это связано с отключением электричества в части делового комплекса «Москва-Сити».

Свет отключили в комплексе IQ-квартал, в котором, в частности, расположены три госведомства — Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи.

На трансляции видно, что в начале совещания, которое проходило в формате видеоконференции, Решетников и Мантуров сидят в темноте. Слово Решетникову дали уже после того, как в его кабинете включился свет.

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На проблемы обратил внимание и Путин. «Пожалуйста, Максим Геннадьевич... Надеюсь, что ремонтные работы, которые там в комплексе у вас ведутся, не помешают вам сделать доклад», — обратился он к министру.

В московском управлении МЧС сообщили, что в комплексе на Пресненской набережной сработала пожарная сигнализация, однако признаков пожара спасатели не обнаружили. К 18:58 свет там восстановили.

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РБК обратился за комментарием в IQ-квартал «Москва-Сити».

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
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Анастасия Серова
Максим Решетников Денис Мантуров Владимир Путин отключение света
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