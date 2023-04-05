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Общество ,  
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Кадыров поблагодарил Собянина за решение вопроса со строительством мечети

Кадыров поблагодарил Собянина за «замечательное решение» о переносе строительства мечети

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал решение мэра Москвы Сергея Собянина перенести место постройки мечети в Косино-Ухтомском районе, сообщает пресс-служба Русской православной церкви.

«Приветствую решение подобрать другое место для строительства, что, несомненно, соответствует ожиданиям верующих, как православных, так и, уверен, мусульман, которые высоко ценят межрелигиозный мир и согласие, ставшие непререкаемой ценностью в российской столице», — сказал патриарх.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил мэра Москвы за урегулирование вопроса.

«Я разговаривал с мэром Москвы Собяниным по этому вопросу. <...> Мечеть будет построена ближе к центру Москвы, в парковой части, в месте, куда прихожанам будет удобнее добираться на метро или наземном транспорте <...> Выражаю благодарность Сергею Семеновичу», — написал он в телеграм-канале.

Собянин, по мнению главы региона, принял «замечательное решение, устраивающее всех». Ранее глава Чечни предлагал отправиться «в окопы с автоматом» тем, кто возражает против постройки мечети на востоке Москвы.

5 апреля Собянин сообщил, что принял решение перенести место строительства мечети в Косино после обращения патриарха Кирилла и председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина. Мечеть площадью 2,5 тыс. кв. м построят недалеко от станции метро «Косино» и в шаговой доступности от МЦД, уточнил глава города.

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В конце февраля издание «Ридус» без ссылки на источник писало, что мечеть вместимостью до 60 тыс. человек построят в Косино-Ухтомском районе, рядом со Святым озером. На сайте Change.org появилась петиция против ее возведения. На прошлой неделе к Святому озеру пришли несколько десятков человек, выступающих строительства, писал телеграм-канал Mash. Канал «Осторожно, новости» утверждал, что местные жители начали выходить на «прогулки» и протестовать против возведения мечети рядом с озером, которое считают святыней.

В XIX веке в озере нашли древнюю икону Николая Чудотворца с житием. В 2017 году рядом с озером освятили храм Живоначальной Троицы.

Теги
Персоны
Рамзан Кадыров мечеть Москва патриарх Кирилл Сергей Собянин

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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