Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки учениями ПВО

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 82,29 (-0,1) Инвестиции, 27 мар, 16:40 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 76,57 (+0,12) Инвестиции, 27 мар, 16:40
Владельцы муми-троллей запретят использовать образы персонажей в России Технологии и медиа, 12:50
Взломщик DeFi-протокола Euler извинился и вернул криптовалюту на $175 млн Крипто, 12:49
Кремль пообещал «не дать замотать» расследование взрывов Nord Stream Политика, 12:45
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 12:45
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 12:43
Минэнерго сообщило о сохранении объемов экспорта нефти Политика, 12:38
ПСБ провел ипотечный практикум на выставке-ярмарке «Недвижимость-2023» Пресс-релиз, 12:34
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Токио пообещали наблюдать за военной активностью России после стрельб Политика, 12:29
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов — Fast Company Pro, 12:27
В Военной академии связи под Петербургом нашли троих курсантов мертвыми Общество, 12:24
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки учениями ПВО Политика, 12:15
Как понять, насколько загружен ребенок в школе Специальный проект, 12:14
Прокуратура утвердила обвинение по делу Ройзмана о дискредитации армии Политика, 12:14
Российские военные уничтожили две контрбатарейные РЛС из США Политика, 12:09
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки учениями ПВО

Михаил Развожаев
Михаил Развожаев (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Громкие звуки, которые слышали жители Севастополя во вторник, 28 марта, стали результатом учений сил противовоздушной обороны, заявил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Громкие звуки сегодня в центре — это тренировка ПВО», — написал он и заверил, что «в городе все спокойно».

24 марта Развожаев сообщил, что громкие звуки в центре города жители слышали из-за профилактической работы военных в городской бухте.

«Это наши военные в бухте проводят профилактическую работу в интересах ППДО. В городе все спокойно», — написал он.

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки учениями ПВО
Video

22 марта Развожаев рассказал, что российский флот «уверенно и спокойно» отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь.

«В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали», — написал он.

В результате уничтожения морских дронов в нескольких домах выбило стекла, люди не пострадали. По словам губернатора, оперативные службы были в состоянии готовности.

Теги
Севастополь ПВО учения Михаил Развожаев
Материалы по теме
В Севастополе возобновили движение пассажирских катеров и парома
Общество
В Севастополе открыли мемориальную доску морякам затонувшего «Саратова»
Политика
Развожаев сообщил о тренировках систем ПВО в Севастополе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter