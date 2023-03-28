Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки учениями ПВО

Михаил Развожаев (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Громкие звуки, которые слышали жители Севастополя во вторник, 28 марта, стали результатом учений сил противовоздушной обороны, заявил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Громкие звуки сегодня в центре — это тренировка ПВО», — написал он и заверил, что «в городе все спокойно».

24 марта Развожаев сообщил, что громкие звуки в центре города жители слышали из-за профилактической работы военных в городской бухте.



«Это наши военные в бухте проводят профилактическую работу в интересах ППДО. В городе все спокойно», — написал он.

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22 марта Развожаев рассказал, что российский флот «уверенно и спокойно» отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь.



«В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали», — написал он.



В результате уничтожения морских дронов в нескольких домах выбило стекла, люди не пострадали. По словам губернатора, оперативные службы были в состоянии готовности.