В Австралии мэр города заявил о плане подать в суд на ChatGPT за клевету

Брайан Худ (Фото: participate.hepburn.vic.gov.au)

Мэр Хепберна Брайан Худ заявил, что собирается подать в суд на OpenAI, если они не исправят утверждения в чат-боте на базе искусственного интеллекта ChatGPT о том, что мэр отбывал срок в тюрьме за взяточничество, сообщает Reuters.

Худу рассказали о словах ChatGPT про него в ноябре 2022 года представители общественности. По их словам, чат-бот утверждает, что Брайан Худ отбывал в срок в тюрьме за участие в коррупционном скандале начала 2000-х годов о взятках иностранным чиновникам для заключения контрактов на печатание валюты в дочерней компании Резервного банка Австралии Note Printing Australia.

Адвокаты Худа рассказали, что ему не было предъявлено обвинений, а также что именно мэр Хепберна доложил властям о взятках в Note Printing Australia, на которую он в то время работал.

Юристы заявили, что 21 марта отправили письмо с обеспокоенностью владельцу ChatGPT OpenAI, в котором дали компании 28 дней на исправление ошибок в отношении своего клиента. В противном случае Худ подаст в суд на клевету.

Это может быть первый случай, когда человек подаст в суд на ChatGPT.

Ранее в Италии заблокировали бот ChatGPT из-за несоблюдения конфиденциальности. Власти объяснили это решение утечкой данных пользователей ChatGPT 20 марта, а также тем, что в положении о конфиденциальности программы отсутствует информация о том, какие сведения собирает OpenAI, а также «какие-либо правовые основания, оправдывающие массовый сбор и хранение персональных данных с целью обучения алгоритмов, лежащих в основе работы платформы».

В Германии тоже допустили возможную блокировку ChatGPT.