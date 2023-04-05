Президент Литвы Науседа не сообщил о вступлении в КПСС в предвыборной анкете

Президент Литвы не указал в анкете, что был членом Компартии

Президент Литвы в 1988 году вступил в Компартию, однако не указал этот факт в анкете, когда баллотировался на пост президента. В пресс-службе Науседы заявили, что этот пункт не был обязательным

Гитанас Науседа (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Президент Литвы Гитанас Науседа был членом Компартии Литвы, однако не указал этот факт, когда участвовал в президентских выборах. О том, что в биографии Науседы есть такой факт, сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) журналист-расследователь Довидас Панцеровас, который работает на Laisvės TV.

Он сообщил, что в мае 1988 года Науседа подал заявление с просьбой о принятии в Компартию. Партийный билет ему был выдан 27 июня того же года.

Документы, из которых это следует — в их числе заявление нынешнего президента о вступлении в партию, собственно партийный билет и личное дело Науседы из архива комитета Компартии — хранятся в государственном архиве страны в открытом доступе. Журналист также отметил, что экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, в отличие от Науседы, указывала в анкете членство в Компартии.

Пресс-служба президента Литвы в ответ на запрос журналиста подтвердила, что Науседа действительно был принят в Компартию в мае 1988 года.

«Соответствующие документы хранятся в Госархиве, и они доступны для общества. Когда начался Саюдис (движение за выход Литвы из состава СССР. — РБК), Науседа в деятельности Компартии не участвовал», — цитирует журналист комментарий пресс-службы президента. Также в пресс-службе указали, что «в анкете кандидата в президенты вопрос о партийной принадлежности находится в той части, заполнять которую необязательно» (цитата по Delfi).

Деятельность Компартии Литвы запрещена на территории страны с 1992 года.Также в стране с 2008 года действует запрет на публичную демонстрацию советской и нацистской символики на массовых мероприятиях.

В 2018 году правительство Литвы запретило пропаганду в общественных учреждениях коммунизма. Документ также подразумевает, что кандидаты в президенты, члены сейма, депутаты Европарламента, члены муниципальных советов, а также соискатели государственной должности или работы на дипломатической службе должны будут предоставлять информацию о том, занимали ли они руководящие посты в Компартии Литвы.

Президентом Литвы Науседа стал в 2019 году. Во втором туре выборов его поддержал 71% избирателей.

