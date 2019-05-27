Экс-менеджер банка стал президентом Литвы

Второй тур президентских выборов в Литве выиграл Гитанас Науседа, который не занимал правительственных постов и не был связан ни с одной из политических партий

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

После подсчета большинства бюллетеней 54-летний Науседа заручился поддержкой 71% избирателей. Таким образом, во втором туре президентских выборов в Литве он опередил Ингриду Шимоните, которую поддержали около 28% избирателей.

Как сообщает агентство Reuters, особенностью выборов в Литве стал тот факт, что Науседа не был связан ни с одной из крупных политических партий. Бывший главный экономист литовского подразделения банка SEB пообещал бороться с несправедливостью и делать все для улучшения жизни простых граждан.

Литва – парламентская страна, однако президент страны может оказывать влияние на внешнюю и внутреннюю политику. Помимо этого он утверждает состав кабинета министров.

Науседа ранее не соглашался с прежним президентом Даулей Грибаускайте, которая поддерживала Украину и называла Россию «страной-агрессором». При этом Науседа указывал, что будет готов восстановить отношения с Москвой в том случае, если Россия будет соблюдать Минские соглашения.