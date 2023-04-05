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Политика ,  
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Президент Польши наградил Зеленского орденом Белого орла

Президент Польши Дуда наградил Зеленского высшей польской наградой — орденом Белого орла

Президент Польши наградил Зеленского орденом Белого орла
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Польский президент Анджей Дуда наградил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей государственной наградой Польши — орденом Белого орла.

«Орден Белого орла — старейшая и ценнейшая польская награда. Он вручается исключительным людям, которые своей жизнью внесли исключительный вклад в Республику Польшу и в то, что ее окружает. Нет сомнений, что вы (обращаясь к Зеленскому. — РБК) исключительный», — приводит слова Дуды его канцелярия в Twitter.

В феврале Зеленский стал кавалером Большого креста — президент Франции Эмманюэль Макрон вручил ему орден Почетного легиона — высшую награду страны. Кавалером Большого креста также является российский президент Владимир Путин, он получил награду в 2006 году, когда Францию возглавлял Жак Ширак. Макрон допускал возможность лишения Путина ордена.

Теги
Персоны
Владимир Зеленский Анджей Дуда орден

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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