Президент Польши наградил Зеленского орденом Белого орла

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Польский президент Анджей Дуда наградил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей государственной наградой Польши — орденом Белого орла.

«Орден Белого орла — старейшая и ценнейшая польская награда. Он вручается исключительным людям, которые своей жизнью внесли исключительный вклад в Республику Польшу и в то, что ее окружает. Нет сомнений, что вы (обращаясь к Зеленскому. — РБК) исключительный», — приводит слова Дуды его канцелярия в Twitter.

В феврале Зеленский стал кавалером Большого креста — президент Франции Эмманюэль Макрон вручил ему орден Почетного легиона — высшую награду страны. Кавалером Большого креста также является российский президент Владимир Путин, он получил награду в 2006 году, когда Францию возглавлял Жак Ширак. Макрон допускал возможность лишения Путина ордена.