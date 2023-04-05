Брянский губернатор сообщил о сброшенном с дрона взрывном устройстве
Богомаз: ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника в Брянской области
Александр Богомаз
ВСУ обстреляли Суземский район Брянской области, с беспилотника сброшено взрывное устройство. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.
Пострадал человек, ему оказывают помощь. Разрушений нет.
Накануне подобный обстрел произошел в Белгородской области: украинские военные обстреливали Шебекинский городской округи, и в селе Новая Таволжанка с беспилотника были сброшены два взрывных устройства. Снаряды попали в огороды, никто не пострадал, разрушений не было.
3 апреля украинский беспилотник атаковал военкомат в Севском районе Брянской области. Здание получило повреждения, пострадавших не было.