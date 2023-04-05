Вице-губернатор Ленобласти Ильин опроверг данные об объекте в небе над Сосновым Бором

Власти Ленобласти опровергли данные об объекте в небе над Сосновым Бором

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Информация о неопознанном объекте в небе над Сосновым Бором не соответствует действительности, заявил РБК вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин.

О замеченном над городом объекте сообщал телеграм-канал Baza. Нечто похожее на шар двигалось со скоростью 200 км/ч на высоте около 10 тыс. м. Из-за этого в Ленинградской области объявили сигнал «режим», утверждал канал.

Сигнал «режим» органы противовоздушной обороны подают при выявлении воздушного судна-нарушителя. Он означает требование о прекращении нарушения порядка использования воздушного пространства.

Сосновый Бор находится на расстоянии примерно 70 км от Санкт-Петербурга. В городе расположена Ленинградская АЭС.

28 февраля над Санкт-Петербургом закрыли воздушное пространство в радиусе 200 км, в аэропорту Пулково задержали несколько рейсов, а следующие в Санкт-Петербург самолеты разворачивались прямо в небе. Причиной тому назывались поиски неизвестного летательного объекта, сообщали источник «РИА Новости», телеграм-канал «Острожно, новости» и издание «Фонтанка». Каналы Baza и «112» сообщили, что в регионе введен план «Ковер» — его применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Позже Минобороны объяснило закрытие неба над Петербургом тренировкой ПВО.