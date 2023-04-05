Власти Ленобласти опровергли данные об объекте в небе над Сосновым Бором

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 86,72 (+2,1) Инвестиции, 04 апр, 16:28 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 79,36 (+1,41) Инвестиции, 04 апр, 16:28
Комитет Думы поддержал лишение гражданства за угрозу нацбезопасности Политика, 14:29
Брянский губернатор сообщил о сброшенном с дрона взрывном устройстве Политика, 14:14
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:10
Анализ продаж, счета и рутина: как заняться непосредственно бизнесом РБК и СберБизнес, 14:10
ТАСС узнал, что военные наблюдают за объектом в небе над Ленобластью Общество, 14:10
В Новой Зеландии в несколько раз упал спрос на визы за инвестиции Политика, 14:07
Вице-чемпионка Игр по художественной гимнастике родила четвертого сына Спорт, 14:07
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Госдума приняла закон об ипотечных каникулах для пострадавших от ЧС Недвижимость, 14:02
Почему тайм-менеджмент не спасет от прокрастинации и какие способы лучше Pro, 14:02
Собянин оценил вклад масштабных инвестпроектов в развитие промышленности Город, 14:01
ФАС раскритиковала способ привлечения денег на накопительные счета Финансы, 13:56
Аналитики сообщили об экспорте до 91% нефти из России в Китай и Индию Политика, 13:54
ПА ОБСЕ не получила от России уведомление о приостановке выплаты взносов Политика, 13:53
Глава криптовалютного p2p-обменника Paxful объявил об остановке операций Крипто, 13:52
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Общество ,  
0 

Власти Ленобласти опровергли данные об объекте в небе над Сосновым Бором

Вице-губернатор Ленобласти Ильин опроверг данные об объекте в небе над Сосновым Бором
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Информация о неопознанном объекте в небе над Сосновым Бором не соответствует действительности, заявил РБК вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин.

О замеченном над городом объекте сообщал телеграм-канал Baza. Нечто похожее на шар двигалось со скоростью 200 км/ч на высоте около 10 тыс. м. Из-за этого в Ленинградской области объявили сигнал «режим», утверждал канал.

Сигнал «режим» органы противовоздушной обороны подают при выявлении воздушного судна-нарушителя. Он означает требование о прекращении нарушения порядка использования воздушного пространства.

Сосновый Бор находится на расстоянии примерно 70 км от Санкт-Петербурга. В городе расположена Ленинградская АЭС.

28 февраля над Санкт-Петербургом закрыли воздушное пространство в радиусе 200 км, в аэропорту Пулково задержали несколько рейсов, а следующие в Санкт-Петербург самолеты разворачивались прямо в небе. Причиной тому назывались поиски неизвестного летательного объекта, сообщали источник «РИА Новости», телеграм-канал «Острожно, новости» и издание «Фонтанка». Каналы Baza и «112» сообщили, что в регионе введен план «Ковер» — его применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Позже Минобороны объяснило закрытие неба над Петербургом тренировкой ПВО.

Теги
новости Ленинградская область Сосновый Бор
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Рядом с Запорожской АЭС упал ударный беспилотник
Политика
В Тверской области до середины мая запретили полеты беспилотников
Общество
В Брянской области украинский беспилотник атаковал военкомат и МВД
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter