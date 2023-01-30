Роструд напомнил о длинных выходных в феврале

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе и длинных выходных в феврале

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В феврале россиян ждут короткая рабочая неделя и длинные выходные: День защитника Отечества, 23 февраля, выпадает на четверг. Об этом сообщается в телеграм-канале Роструда.

«Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля. 22 февраля является предпраздничным, поэтому его продолжительность сокращается на один час», — рассказали в ведомстве.

При шестидневной рабочей неделе 25 февраля (суббота) будет рабочим днем.

В марте праздничным днем будет только восьмое число, потому что этот день выпадает на среду. Первый блок майских праздников, приуроченный к Празднику Весны и Труда, пройдет с 29 апреля (суббота) по 1 мая (понедельник). Второй — ко Дню Победы — с 6 (суббота) по 9 (вторник) мая.