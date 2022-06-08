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Минтруд исключил планы по продлению майских праздников

Российские власти не планируют делать майские длинными по аналогии с 2021 годом. Ранее с этой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, предложив объявить выходными период с 1 по 10 мая
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минтруд законодательно не прорабатывает продление майских праздников по аналогии с новогодними каникулами, заявил глава министерства Антон Котяков, передает «РИА Новости».

Отвечая на вопрос корреспондента агентства, не прорабатываются ли министерством меры по продлению майских праздников по аналогии с новогодними каникулами, Котяков ответил: «Нет».

Вице-спикер Госдумы Даванков предложил продлить майские праздники
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Майские праздники в 2022 году были объявлены с 30 апреля по 3 мая, а также с 7 по 10 мая. Ранее вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил продлить праздники до десяти дней, захватив весь период с 1 по 10 мая, чтобы «люди могли заняться посадками и пообщаться друг с другом».

В 2021 году президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. В Минтруде позже разъяснили, что увеличение числа майских выходных за счет нерабочих дней прежде всего нацелено на борьбу с распространением COVID-19, поэтому дистанционная форма работы приветствуется. Тем не менее министерство тогда не подержало идею навсегда сделать майские праздники длинными.


 

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Минтруд майские праздники каникулы Антон Котяков
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