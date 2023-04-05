«Газпром» возобновил поставку газа в Китай после плановых работ

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Подача газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» возобновлена 5 апреля, как и планировалось, сообщил «Газпром» в телеграм-канале.

Компания завершила плановые профилактические работы. Они начались 28 марта; в «Газпроме» напоминали, что по договоренности с китайской CNPC профилактика оборудования и систем проходит весной и осенью.

«Силу Сибири» запустили в конце 2019 года. Газ по трубе идет с Чаяндинского месторождения в Якутии и Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Контракт на строительство и транспортировку с CNPC был подписан в 2014 году и действует до 2044-го. Договор предполагает поставку 38 млрд куб. м газа в год.

В 2020 году началось проектирование «Силы Сибири-2». Газопровод проложат через Монголию, по нему Россия будет поставлять с сибирских месторождений в Китай до 50 млрд куб. м газа в год. Примерная протяженность трубы составит около 6,7 тыс. км, из них 2,7 тыс. пройдут по территории России. На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в марте российский президент Владимир Путин заявил, что стороны согласовали почти все основные параметры договора о строительстве «Силы Сибири-2».