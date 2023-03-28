«Газпром» приостановил поставку газа в Китай из-за профилактических работ

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Транспортировку газа по трубопроводу «Сила Сибири» временно остановили из-за плановых профилактических работ, которые пройдут с 28 марта по 4 апреля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Газпрома».

По «Силе Сибири» газ с Чаяндинского месторождения в Якутии и Ковыктинского месторождения в Иркутской области поставляется в Китай. Контракт на строительство и транспортировку газа с CNPC был подписан в 2014 году и действует до 2044-го. Договор предполагает поставку 38 млрд куб. м газа в год.

«В соответствии с договором купли-продажи газа по «Восточному маршруту» между «Газпромом» и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» осуществляется два раза в год: весной и осенью», — объяснили в компании.



В январе 2023 года Россия вышла на первое место по объему поставок газа в Китай. В 2022 году «Газпром» увеличил экспорт по «Силе Сибири» в 1,5 раза — до 15,5 млрд куб. м.

21 марта «Газпром» отчитался о новом суточном рекорде по поставкам газа в Китай, но не назвал конкретный объем.