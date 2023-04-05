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Военная операция на Украине ,  
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Военные России уничтожили украинский БТР на донецком направлении

Минобороны: российские военные уничтожили украинский БТР на донецком направлении

Военные уничтожили украинский бронетранспортер и убили до 15 солдат на донецком направлении. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Он добавил, что на авдеевском направлении «расчетом батареи РСЗО «Град» артиллерийской бригады Южного военного округа подавлены две единицы РЛС (радиолокационная станция. — РБК) контрбатарейной борьбы иностранного производства».

4 апреля военные группировки «Юг» убили украинских диверсантов также на донецком направлении, которые пытались прорваться к позициям российских войск. Помимо этого, российская артиллерия уничтожила два украинских БТР, которые перевозили личный состав на позиции, и артиллерийское орудие.

2 апреля, Минобороны отчиталось о ликвидации российскими военнослужащими восьми украинских диверсионно-разведывательных групп в четырех регионах — Запорожской и Харьковской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Военные России уничтожили украинский БТР на донецком направлении
Военные России уничтожили украинский БТР на донецком направлении

Теги
Минобороны Донецк Военная операция на Украине
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