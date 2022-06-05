Эрдоган заявил о разрушении системы обеспечения безопасности Запада

Лидер Турции счел удачной идею провести реформу в ООН, напомнив, что мир больше, чем пять постоянных членов Совета Безопасности организации

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Getty Images)

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о разрушении созданной Западом системы обеспечения собственной безопасности и благополучия, передает издание T24.

«Предложение, которое мы уже много лет высказывали по поводу реформы ООН, выглядит удачным. Мир больше пяти [стран — постоянных членов СБ ООН: Россия, Китай, США, Франция, Великобритания]. Теперь они сами начали это говорить. Говорят, надо реформировать Совет Безопасности ООН», — подчеркнул он.

Турецкий лидер отметил, что Анкара не изменит позицию по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО, пока требования Турции не будут выполнены. «Мы не согласимся поменять позицию по расширению НАТО, пока наши ожидания не будут реализованы», — сказал он.

Эрдоган также указал на то, что в Европе наблюдается паника из-за ситуации на Украине, тогда как Турция уже 11 лет «успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии».

В середине апреля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что военная операция России на Украине продемонстрировала необходимость реформирования Совбеза ООН.

В качестве примера неэффективности Совбеза ООН Кисида сослался на попытку принятия резолюции, осуждающей российскую спецоперацию. 26 февраля, когда проходило голосование, Россия наложила вето.

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Токио намерен всеми силами добиваться реформирования международной организации, подчеркнул Кисида, добавив, что Россия как постоянный член Совбеза несет большую ответственность перед международным сообществом за его мир и безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз призывал исключить Россию из членов Совета Безопасности ООН. Впервые он выступил с данной инициативой в начале марта. Тогда постпред Британии при ООН Барбара Вудворд заявила, что оснований для приостановки членства России нет.

Спустя месяц украинский лидер вновь потребовал исключить Россию из СБ ООН, однако постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что сделать это невозможно.

«Совет Безопасности — это результат создания ООН после Второй мировой войны. Они [Россия] являются членами Совета Безопасности. Это факт. Изменить его мы не можем, но мы, безусловно, можем изолировать их в Совете Безопасности», — сказала она.

Российский постпред при ООН Василий Небензя пояснял, что лишить Россию членства в Совбезе организации нельзя согласно ее уставу.