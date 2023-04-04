Китай откроет визовые центры в Москве и Петербурге

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Подготовительная работа по открытию в Москве и Петербурге визовых центров Китая уже завершена, они начнут работу после получения необходимых согласований.

Об этом в своем телеграм-канале сообщило Генеральное консульство Китая в Санкт-Петербурге.

В публикации говорится, что решение об открытии визовых центров принято для повышения эффективности работы китайского посольства и Генконсульства в Санкт-Петербурге по приему виз.

«В настоящее время китайские визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге завершили основную подготовительную работу, ведут переговоры с российскими партнерами по вопросам сотрудничества, официально еще не открылись и временно не могут принимать заявления на визы. Как только все будет согласовано, китайская сторона в кратчайшие сроки откроет китайские визовые центры», — сообщает Генконсульство.

Пекин с 15 марта снял ограничения на рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранным гражданам для въезда на территорию страны.

20 марта газета «Коммерсантъ» сообщила, что за два дня после возобновления выдачи виз Китая в России все свободные временные слоты для получения визы закончились.

Как сообщила газете замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина, по состоянию на 17 марта ближайшая свободная дата на подачу документов в Москве — 23 мая, в Санкт-Петербурге — 20 апреля.



Участники рынка сообщили газете, что самый большой спрос наблюдается на деловые визы. Так, многие российские компании стремятся принять участие на Кантонской ярмарке, которая пройдет в Гуанчжоу с 15 апреля по 5 мая. Помимо этого, после переориентации на китайский рынок на фоне санкций Запада российским компаниям необходимо регулярно проводить переговоры с партнерами из Китая.