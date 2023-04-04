Один человек погиб и около 30 пострадали при сходе поезда с рельсов в Нидерландах

Один человек погиб при сходе поезда с рельсов в Нидерландах

Фото: Ddp / Keystone Press Agency / Global Look Press

Один человек погиб, около 30 пострадали при сходе поезда с рельсов в районе нидерландской деревни Воорсхотен, сообщает пресс-служба центра экстренной помощи региона Центральная Голландия.

Авария произошла около 3:30 по местному времени (4:30 мск). Поезд следовал из Лейдена в Гаагу, в нем находилось около 50 человек.

«Тяжелораненых доставляют в близлежащие больницы», — говорится в сообщении.

RTL Nieuws пишет, что на железнодорожных путях находились строительная техника и кран. Состав столкнулся с техникой, передняя часть поезда сошла с рельсов, а в задней произошел пожар, который вскоре потушили. Из-за аварии движение поездов между Лейденом и Гаагой приостановили.