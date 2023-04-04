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Один человек погиб при сходе поезда с рельсов в Нидерландах
Один человек погиб и около 30 пострадали при сходе поезда с рельсов в Нидерландах
Один человек погиб, около 30 пострадали при сходе поезда с рельсов в районе нидерландской деревни Воорсхотен, сообщает пресс-служба центра экстренной помощи региона Центральная Голландия.
Авария произошла около 3:30 по местному времени (4:30 мск). Поезд следовал из Лейдена в Гаагу, в нем находилось около 50 человек.
«Тяжелораненых доставляют в близлежащие больницы», — говорится в сообщении.
RTL Nieuws пишет, что на железнодорожных путях находились строительная техника и кран. Состав столкнулся с техникой, передняя часть поезда сошла с рельсов, а в задней произошел пожар, который вскоре потушили. Из-за аварии движение поездов между Лейденом и Гаагой приостановили.