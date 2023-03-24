В США сошел с рельсов поезд с мусором. Видео

В США в штате Массачусетс сошел с рельсов товарный состав, который перевозил мусор и материалы для вторичной переработки. Крушение произошло около полудня 23 марта рядом с городом Эйр. Пять вагонов перевернулись, когда поезд стоял на путях. Причины происшествия расследуются.

Контейнеры с мусором остались закрытыми — из них ничего не высыпалось и не пролилось, заверили в транспортной компании.

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