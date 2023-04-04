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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Севастополя предупредил о двух источниках «громких звуков»

Губернатор Развожаев: громкие звуки в городе вызваны учениями сил флота
Михаил Развожаев
Михаил Развожаев (Фото: razvozhaev / Telegram)

Звуки стрельбы, которые могут услышать жители Севастополя, раздаются из-за тренировки сил флота и профилактических работ в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом у себя в телеграм-канале написал губернатор Михаил Развожаев.

«Если слышите звуки в центре города — это на Северном молу учебная стрельба из стрелкового оружия у флота. Громкие звуки в районе Карантинной бухты — это профилактическая работа в рамках ППДО», — написал он и заверил, что в городе все спокойно.

Развожаев регулярно успокаивает граждан, объясняя источники «громких звуков».

28 марта он сообщил об учениях сил противовоздушной обороны.

24 марта Развожаев сообщил, что громкие звуки в центре города жители слышали из-за профилактической работы военных в городской бухте.

«Это наши военные в бухте проводят профилактическую работу в интересах ППДО. В городе все спокойно», — написал он тогда.

30 марта губернатор предупредил, что на полигоне в районе Кара-Кобы будут уничтожать большое количество боеприпасов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны.
 

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Михаил Развожаев Севастополь учения
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