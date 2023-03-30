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Губернатор Севастополя предупредил о взрывах снарядов времен войны

Губернатор Развожаев: «будет громко», МЧС на полигоне уничтожит боеприпасы времен войны
Михаил Развожаев
Михаил Развожаев (Фото: razvozhaev / Telegram)

Жители Севастополя 30 марта могут услышать взрывы, «будет, скорее всего, громко», предупредил губернатор Михаил Развожаев.

Сотрудники МЧС, пояснил он, будут на полигоне уничтожать большое количество боеприпасов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны.

«Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 15:00 начнут плановое уничтожение большого количества боеприпасов времен ВОВ», — написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор заверил, что в городе сейчас спокойно, но «будет, скорее всего, громко».

28 марта Развожаев сообщил, что громкие звуки, которые слышали жители Севастополя, стали результатом учений сил противовоздушной обороны.

«Громкие звуки сегодня в центре — это тренировка ПВО», — написал он тогда и заверил, что «в городе все спокойно».

24 марта Развожаев сообщил, что громкие звуки в центре города жители слышали из-за профилактической работы военных в городской бухте.

«Это наши военные в бухте проводят профилактическую работу в интересах ППДО. В городе все спокойно», — написал он.

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Севастополь Михаил Развожаев снаряды
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