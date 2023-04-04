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Военная операция на Украине ,  
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В Краматорске из-за мартовских снегопадов прорвало дамбу

Мэр Краматорска Гончаренко сообщил о прорванной дамбе и затопленных домах из-за снегопадов

В Краматорске из-за мартовских снегопадов прорвало дамбу
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В остающемся под контролем Киева Краматорске в ДНР из-за сильных мартовских снегопадов прорвало дамбу одного из водохранилищ. В результате оказались затоплены несколько частных домов, из района бедствия эвакуировали шесть жителей, сообщил мэр города Александр Гончаренко.

«Разбило часть конструкции дамбы, увеличился выброс воды. <...> Первая задача — уменьшить поток воды на подходах», — написал он в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Гончаренко также опубликовал фотографию работ по формированию насыпи.

Через Краматорск протекает река Казенный Торец, которая впадает в Азовское море.

В марте на Украине в южных областях России были сильные снегопады. В Ростовской области из-за снега на участке трассы М-4 «Дон» власти перекрывали движение, на трассе образовался снежный затор длиной в 60 км.

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Проблемы возникли не только на трассе. Вечером 30 марта в восьми районах и трех городах Ростовской области 35 тыс. жителей остались без электричества из-за сильного ветра и налипания мокрого снега.

В четырех западных районах Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации: Белокалитвинском, Красносулинском, Октябрьском и Каменском, а также в городе Шахты из-за мощного снегопада.

Теги
Краматорск дамба затопление
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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