Путин сменил посла России в Италии

Алексей Парамонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Владимир Путин освободил Сергея Разова от обязанностей посла в Италии и посла в Сан-Марино. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Другими указами глава государства назначил на эти должности Алексея Парамонова.

Сергей Разов возглавлял российское посольство в Италии и по совместительству Сан-Марино с 2013 года. С 2005 до 2013 год он был послом в Китае. До этого занимал различные посты в Торговом представительстве СССР в Китае, Международном отделе ЦК КПСС, центральном аппарате и заграничных представительствах МИДа, а также был послом в Монголии и Польше.

Парамонов с 2007 года начал работать в Первом европейском департаменте в МИДе, с 2015 года занимал должность его директора. В период с 2008 по 2013 год дипломат был генеральным консулом России в Милане.

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В конце марта Путин уволил послов России в Латвии и Эстонии Михаила Ванина и Владимира Липаева. Такое решение было принято в связи с понижением уровня дипломатических отношений между странами.