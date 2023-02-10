Раскрывшего «кокаиновое дело» дипломата назначили послом России на Кубе
Президент Владимир Путин назначил Виктора Коронелли чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Куба, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Другим указом, также опубликованным сегодня, Путин уволил его с должности посла в Мексике, которую Коронелли занимал с 2018 года. На должность российского посла в Мексике Путин назначил Николая Софинского. Коронелли стал известен после того, как помог российским и аргентинским спецслужбам раскрыть получившее большой резонанс «кокаиновое дело», когда занимал должность российского посла в Аргентине.
В декабре 2016 года Коронелли сообщил в местную полицию, что обнаружил наркотики в помещении школы при посольстве. Аргентинские силовики обнаружили 12 чемоданов с кокаином на территории российского посольства в Буэнос-Айресе — тогда, по данным издания Todo Noticias, было изъято 389 кг кокаина.
Совместная операция аргентинских и российских спецслужб длилась больше года. Бизнесмен Андрей Ковальчук, которого сочли владельцем партии оценочной стоимостью $50 млн и организатором контрабанды, получил 18 лет колонии строгого режима и штраф 1,8 млн руб. Бывший завхоз посольства России в Аргентине Али Абянов, который, согласно обвинению, по распоряжению Ковальчука спрятал чемоданы в подсобке школы при посольстве, осужден на 17 лет и на штраф 1,6 млн руб.
Московские бизнесмены Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, пришедшие забирать груз на склад МИДа в Москве, были приговорены к 16 и 13 годам соответственно. Также они получили штрафы 1 млн руб. и 900 тыс. руб.