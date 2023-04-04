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Военная операция на Украине ,  
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Власти Одессы сообщили о пожаре на одном из предприятий после взрывов

Спикер администрации Братчук: на одном из предприятий Одессы произошел пожар
Фото: Сергей Чузавков / Global Look Press
Фото: Сергей Чузавков / Global Look Press

На одном из предприятий Одессы произошел пожар, пострадавших нет, сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук в телеграм-канале. К утру возгорание ликвидировали.

Ночью 4 апреля УНИАН и «Суспiльне» сообщали о серии взрывов в Одессе. Местная администрация заявила о взрывах и работе ПВО в Одессе и Одесском районе.

Первый взрыв прозвучал около 1:14 по местному времени, еще серия — спустя четыре минуты. В одном из районов города, по данным «Суспiльне», после этого начался пожар. Телеграм-канал Readovka передавал, что горел аэродром Школьный. Он находится на юге Одессы. На его территории построено здание аэровокзала, также там базируются авиаремонтный завод и авиация пограничных войск Украины.

В прошлый раз одесские власти сообщали о взрывах 21 марта. По словам начальника одесской районной администрации Юрия Крука, сработали системы противовоздушной обороны, частично был поврежден жилой дом, есть пострадавшие.

28 марта жители нескольких районов Одессы остались без электроснабжения. Энергохолдинг ДТЭК объяснил, что отключение электроснабжения произошло из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи.

Теги
Одесса Украина Пожар взрыв
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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