Жители Одессы сообщили о «световом шоу» из-за перебоев с электричеством

Одесса (Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Жители нескольких районов Одессы остались без электроснабжения и сообщают о сильных перепадах электричества, передает «Страна».

В своем телеграм-канале издание опубликовало видео «светового шоу». На кадрах видно попеременное отключение и включение света в одной из квартир. Такое наблюдается в ряде районов Одессы.

Энергохолдинг ДТЭК сообщил, что отключение электроснабжения произошло из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи.

«По данному направлению произошло аварийное отключение. Пока нет информации, что именно произошло и время восстановления», — написал энергохолдинг в комментарии к одному из своих постов. В ДТЭК добавили, что бригада специалистов выясняет причины случившегося.