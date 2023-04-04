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МИД получил обращение Москальковой о выдаче паспортов России за рубежом
МИД получил обращение омбудсмена Москальковой о выдаче российских паспортов за рубежом
МИД получил обращение уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой по поводу предоставления живущим за границей соотечественникам возможности получать паспорт, не приезжая в Россию, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.
Сейчас для получения паспорта гражданина России заявителю необходимо приехать в страну и лично обратиться в отделение МВД или МФЦ. Москалькова предложила начать выдавать паспорта и в зарубежных консульствах
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