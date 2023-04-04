Концерт Ани Лорак отменили в Воронежской области вслед за Краснодаром и Ростовом-на-Дону

Концерт певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек), который должен был состояться 24 апреля в концертном зале Event Hall в Воронежской области, отменен. Об этом сообщила администрация концертного зала.

«Уважаемые зрители! Концерт Ани Лорак, запланированный ранее, не состоится на площадке Event-Hall», — сказано в сообщении.

Зрители смогут вернуть деньги за билеты на мероприятие, за этим необходимо обращаться к организаторам, уточнили в администрации Event Hall.

Отмену концерта подтвердили в департаменте культуры Воронежской области, передает ТАСС. Там заявили, что такое решение приняли сами организаторы.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что обратился к губернаторам Воронежа, Ростова-на-Дону и Краснодара с просьбой отменить концерты украинской артистки Ани Лорак, пишет агентство со ссылкой на его обращение.

Концерты Лорак в Краснодаре и Ростове-на-Дону, которые должны были состояться 27 и 26 апреля, уже отменили ранее. Отменить концерт в Краснодаре призывали местные активисты. Они утверждали, что Лорак направила деньги, вырученные за один из концертов, «на нужды пострадавших от «российской агрессии». Ростовский депутат Евгений Федяев утверждал, что певица собирает средства «на нужды ВСУ».

Лорак опровергала информацию о сборе средств для украинских военных. Певица подчеркивала, что всю свою жизнь занималась только гуманитарной помощью. В январе она публиковала в социальных сетях пост со ссылкой на сайт, где можно было оказать прямую денежную помощь трем «пострадавшим семьям» с разрушенными домами. При каких обстоятельствах это произошло, указано не было.

Следующий концерт Лорак в России должен пройти в сентябре в Москве. В мае у нее запланировано три выступления за границей.

Ани Лорак родилась в Черниговской области Украины. В 2008 году она представляла страну на «Евровидении» и заняла второе место. В том же году ей присвоили звание народной артистки Украины.