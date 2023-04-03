В Минстрое назвали фейком планы обязать жильцов впускать коммунальщиков

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Минстрой не предлагал обязать граждан пускать домой работников сферы ЖКХ для установки и обслуживания «умных» счетчиков, заявил ТАСС заместитель министра строительства Алексей Ересько.

«Это какой-то непонятный фейк. Я об этом не знаю. Хочу официально заявить, что Минстрой такой инициативы не выдвигал», — сказал чиновник.

О предложении Минстроя обязать жильцов частных домов и квартир впускать коммунальщиков ранее писала газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства правительству. Из документа следует, что для тех, кто дважды отказал в допуске сотрудникам ЖКХ, будет предусмотрена административная ответственность.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что штрафы могут простимулировать граждан «позаботиться о своем газовом оборудовании и трижды подумать, прежде чем принимать решение не открывать дверь специалистам». Без согласия жильцов войти в квартиру можно только в случае аварий, при которых есть угроза жизни для соседей, но на коммунальщиков разрешение не распространяется.