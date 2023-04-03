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США продлили экспортные санкции против Utair и Azur Air на 180 дней

Минторг США продлил экспортные ограничения против Utair и Azur Air на 180 дней
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Министерство торговли США продлило действие экспортных ограничений в отношении российских авиакомпаний Utair и AzurAir на 180 дней. Постановления поступили в электронную базу Федерального реестра.

Как следует из документов, запрос на возобновление распоряжений о временном отказе в экспортных привилегиях поступил 7 марта от Бюро промышленности и безопасности (входит в структуру Минторга). Копии документов с требованием возобновить действия рестрикций были направлены в Utair и Azur Air.

Минторг США ввел ограничения сроком 180 дней в отношении Utair и Azur Air, а также «Аэрофлота» 7 апреля прошлого года, 3 октября запрет продлили на еще 180 дней. Свое решение ведомство объяснило «продолжающимися экспортными нарушениями, связанными с комплексным экспортным контролем в отношении России».

Министр торговли Джина Раймондо говорила, что Вашингтон лишает российских авиакомпаний не только доступа к продукции из США, но и реэкспорта американских товаров из-за рубежа.

США ограничили экспорт в Россию товаров авиационной отрасли в конце февраля прошлого года. Согласно правилам, самолеты, которые произведены в Соединенных Штатах или имеют в составе более 25% деталей американского производства, должны получать специальную лицензию для эксплуатации в России.

В середине марта 2022-го американский Минторг запретил обслуживание 100 коммерческих и частных самолетов из-за того, что после введения санкций они нарушили меры по экспортному контролю. Ведомство предупредило тогда, что заправка, техобслуживание, ремонт таких самолетов, продажа запасных деталей для них противоречат экспортным нормам, а нарушителям грозят «значительные тюремные сроки, штрафы, утеря прав на экспортную деятельность и другие ограничения».

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