Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 84,62 (+0,51) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 77,95 (+0,63) Инвестиции, 17:55
Постпред Ульянов рассказал о скором визите главы МАГАТЭ в Россию Политика, 18:10
Галустян заявил, что не намерен уезжать из России Общество, 18:05
Тренд на знания: почему стоит купить квартиру рядом с престижной школой РБК Недвижимость, 18:04
Индекс NASDAQ Composite показал лучший квартал с 2020 года Инвестиции, 17:58
Аутсайдер РПЛ в третий раз за сезон уволил главного тренера Спорт, 17:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:52
Адвокат сообщил о начале процедуры перевода Сапеги из Белоруссии в Россию Политика, 17:51
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Взрыв в Петербурге и гибель военкора Татарского. Что известно к 17:30 Политика, 17:50
Kyodo сообщило об изменении позиции Китая по Курильским островам Политика, 17:47
Российский тренер ушел из сборной Киргизии Спорт, 17:44
В Минфине назвали результаты единого налогового платежа за три месяца Финансы, 17:43
Художнику Черному запретили выходить по ночам за надпись «No war» Политика, 17:31
Россия приостановила выплату взносов в парламентскую ассамблею ОБСЕ Политика, 17:31
СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на теракт Политика, 17:29
Политика ,  
0 

Постпред Ульянов рассказал о скором визите главы МАГАТЭ в Россию

Постпред Ульянов: глава МАГАТЭ Гросси приедет в Россию 5 апреля
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 5 апреля посетит Россию, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия-24».

«На днях, послезавтра, будет его очередная встреча с российской межведомственной делегацией на территории России», — сказал Ульянов.

По словам постпреда, он встретился с Гросси на прошлой неделе и выяснил, что у главы МАГТЭ нет особых замечаний в отношении того, как Россия обеспечивает безопасность на станции.

Ранее МИД Италии сообщил, что Гросси планирует в ближайшие дни посетить Россию для продолжения переговоров по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Гросси поговорил с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни по телефону и обсудил ситуацию на Украине. Особое внимание они уделили ситуации на Запорожской АЭС. Во время разговора Гросси заявил, что планирует приехать в Россию через несколько дней, где продолжит консультации по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

29 марта Гросси посетил Запорожскую АЭС в Энергодаре. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что попаданий украинских снарядов на территорию ЗАЭС с начала года не было, но ситуация по-прежнему остается опасной.

Теги
Рафаэль Гросси МАГАТЭ визит Россия
Материалы по теме
Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Запорожскую АЭС
Политика
В «Росэнергоатоме» назвали дату визита Гросси на Запорожскую АЭС
Политика
Гросси исключил создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter