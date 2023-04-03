Постпред Ульянов рассказал о скором визите главы МАГАТЭ в Россию

Рафаэль Гросси (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 5 апреля посетит Россию, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия-24».

«На днях, послезавтра, будет его очередная встреча с российской межведомственной делегацией на территории России», — сказал Ульянов.

По словам постпреда, он встретился с Гросси на прошлой неделе и выяснил, что у главы МАГТЭ нет особых замечаний в отношении того, как Россия обеспечивает безопасность на станции.

Ранее МИД Италии сообщил, что Гросси планирует в ближайшие дни посетить Россию для продолжения переговоров по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Гросси поговорил с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни по телефону и обсудил ситуацию на Украине. Особое внимание они уделили ситуации на Запорожской АЭС. Во время разговора Гросси заявил, что планирует приехать в Россию через несколько дней, где продолжит консультации по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС.



29 марта Гросси посетил Запорожскую АЭС в Энергодаре. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что попаданий украинских снарядов на территорию ЗАЭС с начала года не было, но ситуация по-прежнему остается опасной.