Постпред Ульянов рассказал о скором визите главы МАГАТЭ в Россию
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 5 апреля посетит Россию, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия-24».
«На днях, послезавтра, будет его очередная встреча с российской межведомственной делегацией на территории России», — сказал Ульянов.
По словам постпреда, он встретился с Гросси на прошлой неделе и выяснил, что у главы МАГТЭ нет особых замечаний в отношении того, как Россия обеспечивает безопасность на станции.
Ранее МИД Италии сообщил, что Гросси планирует в ближайшие дни посетить Россию для продолжения переговоров по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Гросси поговорил с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни по телефону и обсудил ситуацию на Украине. Особое внимание они уделили ситуации на Запорожской АЭС. Во время разговора Гросси заявил, что планирует приехать в Россию через несколько дней, где продолжит консультации по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС.
29 марта Гросси посетил Запорожскую АЭС в Энергодаре. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что попаданий украинских снарядов на территорию ЗАЭС с начала года не было, но ситуация по-прежнему остается опасной.