МЧС: пауэрбанк взорвался в рюкзаке студента колледжа в Екатеринбурге

В рюкзаке студента колледжа в Екатеринбурге взорвался пауэрбанк

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Екатеринбургском энергетическом техникуме на улице Умельцев, 1, в рюкзаке у одного из студентов взорвался блок портативной зарядки. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Прибывшие на место огнеборцы установили, что в одном из помещений произошел хлопок переносного внешнего аккумулятора без последующего горения», — говорится в сообщении. По данным ведомства, никто не пострадал.

Издание «Екатеринбург онлайн» опубликовало видео с моментом инцидента. На кадрах — искры и пламя, которые вылетают из рюкзака, где лежал пауэрбанк.

В конце декабря из-за возгорания блока портативной зарядки в Южно-Сахалинске экстренно сел самолет, летевший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский. В салоне находились 112 человек. Двум пассажирам стало плохо.

После посадки пассажиров эвакуировали. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась. Врачи поставили ей диагноз «острая реакция на стресс».