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В рюкзаке студента колледжа в Екатеринбурге взорвался пауэрбанк

МЧС: пауэрбанк взорвался в рюкзаке студента колледжа в Екатеринбурге
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Екатеринбургском энергетическом техникуме на улице Умельцев, 1, в рюкзаке у одного из студентов взорвался блок портативной зарядки. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Прибывшие на место огнеборцы установили, что в одном из помещений произошел хлопок переносного внешнего аккумулятора без последующего горения», — говорится в сообщении. По данным ведомства, никто не пострадал.

Издание «Екатеринбург онлайн» опубликовало видео с моментом инцидента. На кадрах — искры и пламя, которые вылетают из рюкзака, где лежал пауэрбанк.

В конце декабря из-за возгорания блока портативной зарядки в Южно-Сахалинске экстренно сел самолет, летевший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский. В салоне находились 112 человек. Двум пассажирам стало плохо.

После посадки пассажиров эвакуировали. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась. Врачи поставили ей диагноз «острая реакция на стресс».

Теги
МЧС возгорание зарядные устройства Екатеринбург новости
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