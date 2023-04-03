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Дмитрий Осипов покинет пост гендиректора «ВСМПО-Ависма»

Дмитрий Осипов уйдет с поста гендиректора металлургической компании «ВСМПО-Ависма»
Дмитрий Осипов
Дмитрий Осипов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Генеральный директор ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Осипов покинет компанию 4 апреля в связи с личными обстоятельствами, сообщили РБК Екатеринбург в пресс-службе компании.

«Я искренне благодарю всех сотрудников «ВСМПО-Ависма», а также наших акционеров и партнеров за сотрудничество и поддержку в важный для предприятия период. Мне было очень приятно работать с сильной и преданной своему делу командой и внести свой вклад в достижения компании», — цитирует Осипова пресс-служба металлургической компании.

До назначения нового руководителя исполнять обязанности гендиректора будет его первый заместитель Николай Мельников.

«ВСМПО-Ависма», по собственным данным компании, — крупнейший в мире производитель титановых изделий с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран.

Осипов возглавил «ВСМПО-Ависма» в январе 2021 года, его контракт действовал до 10 января 2024-го. До этого занимал пост гендиректора ПАО «Уралкалий», а также руководящие должности в крупных химических компаниях ОАО «Химпром» и ОАО «Сибур-Химпром», возглавлял ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат». С 2016 по 2021 год был депутатом заксобрания Пермского края.

Ранее издание «Октагон» сообщило, что это четвертая за последние три года смена генерального директора компании, а Осипов «может вернуться на пост гендиректора компании «Уралкалий», занять один из руководящих постов в структуре «Ростеха» либо более статусную должность».

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Представитель «Уралкалия» отказался комментировать РБК информацию о возможном возвращении Осипова в компанию.

Теги
Дмитрий Осипов Металлургические компании ВСМПО-АВИСМА «Уралкалий»
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