Дмитрий Осипов покинет пост гендиректора «ВСМПО-Ависма»

Дмитрий Осипов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Генеральный директор ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Осипов покинет компанию 4 апреля в связи с личными обстоятельствами, сообщили РБК Екатеринбург в пресс-службе компании.

«Я искренне благодарю всех сотрудников «ВСМПО-Ависма», а также наших акционеров и партнеров за сотрудничество и поддержку в важный для предприятия период. Мне было очень приятно работать с сильной и преданной своему делу командой и внести свой вклад в достижения компании», — цитирует Осипова пресс-служба металлургической компании.

До назначения нового руководителя исполнять обязанности гендиректора будет его первый заместитель Николай Мельников.

«ВСМПО-Ависма», по собственным данным компании, — крупнейший в мире производитель титановых изделий с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран.

Осипов возглавил «ВСМПО-Ависма» в январе 2021 года, его контракт действовал до 10 января 2024-го. До этого занимал пост гендиректора ПАО «Уралкалий», а также руководящие должности в крупных химических компаниях ОАО «Химпром» и ОАО «Сибур-Химпром», возглавлял ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат». С 2016 по 2021 год был депутатом заксобрания Пермского края.

Ранее издание «Октагон» сообщило, что это четвертая за последние три года смена генерального директора компании, а Осипов «может вернуться на пост гендиректора компании «Уралкалий», занять один из руководящих постов в структуре «Ростеха» либо более статусную должность».

Представитель «Уралкалия» отказался комментировать РБК информацию о возможном возвращении Осипова в компанию.