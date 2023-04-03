Кремль объяснил тезис о превентивном ударе в концепции внешней политики

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Тезис о превентивном ударе включили в новую концепцию внешней политики России из-за «агрессивного развития событий». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Практика превентивного использования широко применялась и применяется многими странами в мире, прежде всего речь идет о странах коллективного Запада. И агрессивное развитие событий вокруг нас как раз делает необходимым то, чтобы мы оставляли также за собой такое право», — сказал Песков. По его словам, концепцию обновили «в свете новых реалий».

Кремль опубликовал новую Концепцию внешней политики России 31 марта. В ней указано, что российская сторона может использовать свои Вооруженные силы «на решение задач по отражению и предотвращению вооруженного нападения на Россию и ее союзников».

Новая концепция определяет страну как «самобытное государство-цивилизацию, обширную евразийскую и евро-тихоокеанскую державу», которая сплотила русский народ и другие народы, «составляющие культурно-цивилизационную общность Русского мира». В ней подчеркивается, что Москва «выполняет исторически сложившуюся уникальную миссию», которая заключается в поддержании глобального баланса сил и в том, чтобы выстраивать многополярную международную систему.