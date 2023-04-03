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В Польше назвали дату визита Зеленского

Глава польского бюро международной политики Пшидач: Зеленский посетит Польшу 5 апреля
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Польшу с официальным визитом 5 апреля. Об этом заявил глава управления польского президента по международной политике Марчин Пшидач в эфире RMF FM.

По его словам, Зеленского в страну пригласил президент Анджей Дуда, они проведут переговоры. «Он (Зеленский. — РБК) хочет познакомиться с поляками, украинцами, живущими в Польше. Мы планируем такую встречу в среду вечером, во второй половине дня в Королевском замке в Варшаве», — добавил Пшидач.

По его словам, «соображения политики и безопасности должны учитываться», но по согласованию с Киевом было решено сообщить дату визита.

В конце марта о планах Зеленского посетить Варшаву в ближайшее время сообщал замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Он сказал, что визит анонсировать не будут из соображений безопасности.

В конце декабря прошлого года Зеленский и Дуда встретились в польском городе Жешуве. Они подвели итоги 2022 года и обсудили российскую военную операцию. Акцент был сделан на усилении обороноспособности Украины и гуманитарных вопросах.

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Владимир Зеленский Анджей Дуда Польша визит

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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