В Польше назвали дату визита Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Польшу с официальным визитом 5 апреля. Об этом заявил глава управления польского президента по международной политике Марчин Пшидач в эфире RMF FM.
По его словам, Зеленского в страну пригласил президент Анджей Дуда, они проведут переговоры. «Он (Зеленский. — РБК) хочет познакомиться с поляками, украинцами, живущими в Польше. Мы планируем такую встречу в среду вечером, во второй половине дня в Королевском замке в Варшаве», — добавил Пшидач.
По его словам, «соображения политики и безопасности должны учитываться», но по согласованию с Киевом было решено сообщить дату визита.
В конце марта о планах Зеленского посетить Варшаву в ближайшее время сообщал замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Он сказал, что визит анонсировать не будут из соображений безопасности.
В конце декабря прошлого года Зеленский и Дуда встретились в польском городе Жешуве. Они подвели итоги 2022 года и обсудили российскую военную операцию. Акцент был сделан на усилении обороноспособности Украины и гуманитарных вопросах.